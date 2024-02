Paul King ammette: 'Non ho ancora visto la scena del film Il talento di Mr. C in cui si nomina Paddington'

Il regista Paul King ha svelato il motivo per cui non ha ancora visto il film Il talento di Mr. C e la scena, diventata virale, in cui Nicolas Cage guarda Paddington 2.

Il regista Paul King ha svelato di non avere ancora visto il film Il talento di Mr. C in cui è presente una scena diventata virale che mostra Nicolas Cage mentre si commuove guardando Paddington 2.

Il filmmaker, intervistato da Slash Film, ha spiegato i motivi per cui non ha ancora visto quel momento diventato virale alcuni anni fa in occasione dell'uscita nelle sale del lungometraggio.

Un momento diventato virale

Paul King ha raccontato: "Non l'ho vista perché sono consapevole che nomini Paddington, e penso che vederla sarebbe come andare in uno strano trip egocentrico. Ma mi piacerebbe vedere il film, perché amo Nicolas Cafe e amo Pedro Pascal".

Il filmmaker ha aggiunto: "L'unico motivo per cui non l'ho visto è proprio perché sono consapevole del fatto che venga nominato Paddington, che è il pensiero più incasinato che si possa avere. Ma è così".

Paul ha quindi concluso: "Lo guarderò, mai dovrò farlo la sera tardi quando verrà trasmesso in tv, e con le finestre chiuse, perché sarò alle prese con un enorme imbarazzo".

Un momento memorabile

Nel film Il talento di Mr. C, il superfan dell'attore, Javi Gutierrez, interpretato da Pedro Pascal, spiega che la seconda avventura del simpatico orsetto è il suo terzo film preferito di sempre e, per convincere Cage lo obbliga a vederlo. Nicolas, al termine della visione, è totalmente conquistato dal sequel di Paddington.