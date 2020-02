The Umbrella Academy: lo showrunner Steve Blackman stringe un nuovo accordo con Netflix

Steve Blackman, il produttore esecutivo e showrunner di The Umbrella Academy, ha stretto un nuovo accordo con Netflix.

La piattaforma di streaming sembra abbia una grande fiducia nel filmmaker che si occuperà quindi della scrittura e della produzione di nuove serie e progetti tramite la sua casa di produzione Borderline Entertainment.

Il patto stretto tra Steve Blackman e Netflix, secondo quanto rivelato da Deadline, dovrebbe avere una durata di quattro anni e prevederebbe una cifra a 8 zeri. L'accordo prevede inoltre il proseguimento del suo impegno come showrunner e produttore di The Umbrella Academy, oltre allo sviluppo in esclusiva degli altri progetti.

Brian Wright, responsabile delle serie originali di Netflix destinati a un pubblico young adult e composto da tutta la famiglia, ha dichiarato: "Il lavoro fenomenale di Steve su The Umbrella Academy ha aiutato ad alimentare un fandom a livello mondiale. Siamo così entusiasti all'idea di permettergli di considerare Netflix la propria casa: è profondamente creativo, pieno di passione e riflessivo".

Blackman, che aveva già lavorato alla prima stagione di The Umbrella Academy, ha sottolineato: "Nel corso degli ultimi tre anni durante i quali ho collaborato con Netflix, ho sviluppato e creato show appartenenti a generi diversi. Il mio progetto è quello di continuare a sviluppare una programmazione creativa che si espande in un'ampia varietà di mondi e formati. Netflix mi ha offerto un livello di sostegno creativo senza paragoni che mi motiva ogni giorno".

La serie Netflix - qui potete leggere la recensione di The Umbrella Academy - prende il via con la nascita di 43 bambini dotati di super poteri nonostante le madri non avessero mostrato alcun sintomo relativo a una possibile gravidanza. L'eccentrico miliardario Reginald Hargreeves ha viaggiato intorno al mondo per individuare il maggior numero di neonati, animato dalla convinzione che possedessero un potenziale incredibile. Hargreeves è però riuscito ad adottarne solo sette e li ha riportati alla The Umbrella Academy, dove li ha addestrati per imparare a usare i loro poteri e salvare il mondo. L'uomo è stato una figura paterna poco amorevole e ognuno dei suoi "figli" è cresciuto con problemi emotivi e non solo. La serie racconta la storia di questi potenziali supereroi alle prese con un'imminente apocalisse.

Le star del progetto tratto dall'omonimo fumetto sono Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min.