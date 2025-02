The Umbrella Academy: la saga continuerà con il nuovo fumetto intitolato Plan B

A giugno verrà messo in vendita un nuovo fumetto che proseguirà la storia di The Umbrella Academy, ecco le cover del primo numero di Plan B.

La storia di The Umbrella Academy proseguirà con un nuovo fumetto, intitolato Plan B, ideato da Gerard Way e Gabriel Bá, e pubblicato da Dark Horse.

Nel team che ha lavorato al progetto ci sono anche Dave Stewart e Nate Piekos e il primo numero sarà messo in vendita negli Stati Uniti dall'11 giugno, permettendo ai fan di scegliere tra sei diverse cover.

Cosa racconterà il nuovo fumetto di The Umbrella Academy

Gli artisti coinvolti nelle varie versioni del primo numero di The Umbrella Academy: Plan B ci sono Fabio Moon, Claire Roe, Mike del Mundo, Duncan Fegredo, David Aja e Jill Thompson.

Al centro della trama, come anticipa la sinossi ufficiale, c'è "quello che accade dopo che vengono messi in libertà i più grandi nemici di The City, seguendo così il caos che accade all'Hotel Oblivion. L'Umbrella Academy deve quindi affrontare la sua più grande sfida, rappresentata da altri fratelli e sorelle. The Sparrows hanno un legame diverso con Sir Reginald Hargreeves e la loro madre. Nessuno sa come fare più male rispetto ai membri dei una famiglia e questa nidiata potente e spietata non eviterà alcuna brutalità pur di raggiungere il proprio obiettivo, il controllo e lo sguardo obbediente che ne consegue".

The Umbrella Academy: Plan B, una delle cover del fumetto

The Umbrella Academy: Plan B, una delle copertine del primo numero

The Umbrella Academy: Plan B, una delle cover del debutto del fumetto

Le dichiarazioni degli autori

Gerard Way ha dichiarato che collaborare con Gabriel per raccontare la storia di The Umbrella Academy è diventata una parte molto speciale della sua vita: "Non solo perché ci evolviamo come artisti, ma anche perché abbiamo avuto l'opportunità di crescere grazie a un'avventura piuttosto folle insieme. Ogni capitolo di questa storia sembra formarsi e fondersi in un organismo a sé stante: a volte è un bambino che urla in un vagone della metropolitana, altre volte un enorme uccello di metallo che cade dal cielo. Per questo motivo sono emozionato per Plan B quanto lo ero quando abbiamo compiuto questo viaggio insieme con Apocalypse Suite".

Bá ha aggiunto: "I fumetti sono la nostra passione ed è dove abbiamo la libertà completa per raccontare la storia nel miglior modo possibile. Eravamo impegnati a realizzare Hotel Oblivion quando è iniziato l'intero progetto con Netflix, che ci ha dato una nuova carica di energia per continuare a raccontare la nostra storia, considerato anche l'enorme interesse che lo show ha portato nei confronti del fumetto originale. Non abbiamo, in realtà, mai smesso di lavorare al nuovo materiale, ma la pandemia era un colpo che non ci aspettavamo. Ci è voluto un po' di tempo per rimetterci in piedi e lavorare a nuovi script. Amiamo realmente questo fumetto e ci ha aiutato a superare tutto questo".

The Umbrella Academy: Plan B, una delle copertine del nuovo fumetto

The Umbrella Academy: Plan B, una copertina del fumetto spinoff

Parlando della serie targata Netflix, Gabriel ha ricordato che nelle stagioni sono state usate delle idee che non avevano ancora sviluppato nelle pagine, ma in modo diverso rispetto ai fumetti: "Quello è l'aspetto divertente dello show, secondo me: è iniziato in modo molto simile, ma si è trasformato in qualcosa di completamente diverso, anche se alcuni elementi sono gli stessi. Potremmo vedere nei fumetti delle cose che sono apparse nello show, come gli Sparrow, ma il lettore ricorderà presto cosa rende i nostri fumetti così unici e perché amiamo così tanto questo mezzo".