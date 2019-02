The Umbrella Academy: la serie sta ottenendo ascolti "incredibili"

The Umbrella Academy, la nuova serie Netflix tratta dal fumetto di Gerard Way e Gabriel Ba, sta ottenendo un'accoglienza molto positiva da parte degli utenti della piattaforma di streaming, raggiungendo dati di ascolto "incredibili". Parrot Analytics, un'azienda specializzata nell'esaminare i dati relativi al consumo di contenuti audiovisivi in tutto il mondo, ha compiuto uno studio e i risultati dimostrano che lo show è il più richiesto sulle piattaforme digitali negli Stati Uniti e la richiesta è cresciuta esponenzialmente nel corso del weekend, ottenendo risultati 21 volte superiori alla media degli altri titoli.

La serie sembra aver conquistato in particolare il mercato latinoamericano e gli utenti che vivono in Brasile, Argentina, Germania e Italia.

The Umbrella Academy - qui potete leggere la nostra recensione - prende il via con la nascita di 34 bambini dotati di super poteri nonostante le madri non avessero mostrato alcun sintomo relativo a una possibile gravidanza. L'eccentrico miliardario Reginald Hargreeves ha viaggiato intorno al mondo per individuare il maggior numero di neonati, animato dalla convinzione che possedessero un potenziale incredibile. Hargreeves è però riuscito ad adottarne solo sette e li ha riportati alla Umbrella Academy, dove li ha addestrati per imparare a usare i loro poteri e salvare il mondo. L'uomo è stato una figura paterna poco amorevole e ognuno dei suoi "figli" è cresciuto con problemi emotivi e non solo. La serie racconta la storia di questi potenziali supereroi alle prese con un'imminente apocalisse.