The Umbrella Academy 4: l'ultima avventura degli Hargreeves nel teaser della stagione finale

Stanno per concludersi le avventure di The Umbrella Academy 4; la quarta stagione, anticipata da un ricco teaser, sarà anche l'ultima per lo show Netflix con Elliot Page e Tom Hopper.

Netflix ha lanciato il teaser trailer della quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy che, sulle note di The Final Countdown degli Europe, anticipa un finale fantasmagorico per la serie. Nel teaser i fratelli Hargreeves mettono da parte le loro "tranquille" esistenze preparandosi per un'ultima incredibile avventura.

Creata da Steve Blackman, The Umbrella Academy è basata sull'omonima serie di fumetti Dark Horse di Gerard Way e Gabriel Bá e segue una famiglia di fratelli adottivi dotati di superpoteri che lavorano per impedire la fine del mondo. In questa stagione, gli Hargreeve si confrontano con una nuova prova: vivere una vita normale. La terza stagione ha visto i fratelli perdere i loro superpoteri dopo un ripristino completo dell'universo. La quarta e ultima stagione, di cui sono state diffuse anche le prime foto (vedi sotto), approderà su Netflix l'8 agosto su Netflix.

Il cast: vecchi e nuovi volti

Confermato il ritorno nel cast di Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore Nel teaser vediamo Ben Hargreeves (Justin H. Min) usare i suoi tentacoli simili a quelli di un polpo per scagliare via un nemico durante una scena di combattimento.

Tra i nuovi arrivi segnaliamo Nick Offerman, Megan Mullally e David Cross. Offerman e Mullally interpreteranno Drs. Gene e Jean Thibedeau, due professori del college del New Mexico affetti da deja vu. David Cross interpreterà il timido uomo d'affari Sy Grossman, che lotta per riunirsi alla figlia che non vede da tempo.