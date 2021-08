The Umbrella Academy 3: Elliot Page e il cast annunciano la fine delle riprese (VIDEO)

Le riprese di The Umbrella Academy 3 sono terminate, ed annunciarlo sono Elliot Page e gli altri membri del cast della terza stagione della serie Netflix con un simpatico video.

Finalmente si avvicina The Umbrella Academy 3. Elliot Page e il resto del cast ci tengono a farci sapere che le riprese della terza stagione della serie Netflix sono terminate. Guardiamo insieme il video.

"Ed è finita! Le riprese di The Umbrella Academy 3 sono giunte al termine, e io sono elettrizzato perché non vedo l'ora che vediate gli episodi, ma anche triste perché mi mancheranno tutti" esordisce Page (Vanya Hargreeves) nel filmato.

"Signori e signore, abbiamo finito di girare la terza stagione di The Umbrella Academy" aggiunge Tom Hopper (Luther Hargreeves).

"Hey ragazzi, volevo solo farvi sapere che abbiamo un'offerta speciale prendi 2 paghi 1 per gli hot dog all'angolo tra Amar e Valinda. Sto scherzando, le riprese della terza stagione sono terminate" scherza David Castaneda (Diego Hargreeves).

"Questa, signori e signori, è la fine delle riprese per la terza stagione di The Umbrella Academy. Yeeeeah" contribuisce Robert Sheehan (Klaus Hergreeves)

"E siamo giunti al termine delle riprese di The Umbrella Academy 3. Non vedo l'ora che la vediate" aggiunge ancora Aidan Gallagher (5).

"Ed eccoci al termine delle riprese della terza stagione di The Umbrella Academy. Wow, non credo che il mondo sia pronto per quello che accadrà. Penso sia la nostra stagione migliore!" commenta Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves)

"Le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy sono terminate, idioti. Siatene entusiasti" sbotta Justin H. Min (Ben Hargeeves in versione Sparrow Academy).

"Siamo giunti al termine delle riprese di The Umbrella Academy 3" precisa Colm Feore (Mr. Hargreeves).

"E abbiamo finito con le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy. Ciao!" conclude Ritu Arya (Lyla).

Insomma, se non si fosse capito, manca solo la post-produzione, e poi possiamo iniziare a fare il conto alla rovescia per l'arrivo di The Umbrella Academy 3 su Netflix (quando la piattaforma renderà nota la data d'uscita).

Quanto hype avete?