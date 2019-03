The Umbrella Academy 2: Netflix ha dato il via alla ricerca delle location!

Netflix ha dato il via alla ricerca delle location per la seconda stagione di The Umbrella Academy confermando l'arrivo dei nuovi episodi della serie di successo. Basata sulla graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá, The Umbrella Academy si è rivelata l'ultimo grande successo di Netflix superando per popolarità franchise televisivi quali l'Arrowverse e le serie di Marvel Television. Interpreti dello show sono Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan e Aidan Gallagher nei panni dei fratelli Hargreeves, dotati, ma pieni di problemi.

Screen Rant ha appreso dove ha preso il via il location scouting per la seconda stagione. Proprietà residenziali, fattorie e casali di campagna nel Sud Ontario rurale hanno ricevuto alcune lettere di interesse. Le lettere provengono da Cinespace Studio, che ha affittato oltre 150.000 metri quadri di spazio per conto di Netflix nel nuovo studio di Toronto. La prima stagione di The Umbrella Academy è stata girata per lo più nell'area di Toronto ed Hamilton, nello show sono apparsi il campus dell'Università di Toronto e la storica location di Massey Hall, sede di concerti.

Perché spostarsi in campagna per la seconda stagione? Le possibilità sono varie. Le origini di Sir. Reginald sono state brevemente esplorate nell'ultimo episodio della prima stazione, perciò la storia dell'ascesa dell'eccentrico milionario potrebbe essere materia narrativa per i nuovi episodi. Finora è stato detto ben poco degli altri 43 bambini con poteri soprannaturali, in più resta da capire come si evolverà il futuro dei personaggi a cui ci siamo affezionati. Per finire non sappiamo ancora se il killer Hazel (Cameron Britton) continuerà a fuggire dalla Commissione o se la sua ex partner Cha Cha (Mary J. Blige) resterà morta nella nuova timeline.

La serie Netflix - qui potete leggere la recensione di The Umbrella Academy - prende il via con la nascita di 34 bambini dotati di super poteri nonostante le madri non avessero mostrato alcun sintomo relativo a una possibile gravidanza. L'eccentrico miliardario Reginald Hargreeves ha viaggiato intorno al mondo per individuare il maggior numero di neonati, animato dalla convinzione che possedessero un potenziale incredibile. Hargreeves è però riuscito ad adottarne solo sette e li ha riportati alla The Umbrella Academy, dove li ha addestrati per imparare a usare i loro poteri e salvare il mondo. L'uomo è stato una figura paterna poco amorevole e ognuno dei suoi "figli" è cresciuto con problemi emotivi e non solo. La serie racconta la storia di questi potenziali supereroi alle prese con un'imminente apocalisse.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!