The Tragedy of MacBeth: un nuovo teaser del film con Denzel Washington e Frances McDormand

Joel Coen ha diretto The Tragedy of Macbeth e il teaser del film tratto dall'opera di William Shakespeare regala nuove immagini.

The Tragedy of Macbeth arriverà su Apple TV+ il 14 gennaio, e nelle sale americane il 25 dicembre, e un nuovo teaser regala nuove immagini del film con star Denzel Washington e Frances McDormand.

I premi Oscar sono stati scelti da Joel Coen come protagonisti della tragedia shakespeariana con cui si è cimentato alla regia senza avere al suo fianco il fratello Ethan.

Il breve video di The Tragedy of Macbeth mostra la suggestiva atmosfera creata per il il lungometraggio tramite il montaggio di alcune clip in cui appaiono anche un gruppo di streghe, degli elementi del castello in cui vive il protagonista, ruolo affidato a Denzel Washington, e Frances McDormand nella parte della machiavellica Lady Macbeth.

I due protagonisti sono una coppia spinta all'assassinio politico - e sconvolta dal senso di colpa - dopo le astute previsioni di un trio di "strane sorelle" (Kathryn Hunter).

Il film di Joel Coen ha debuttato nel mese di settembe al New York Film Festival.