The Tragedy of Macbeth: il film con Frances McDormand arriverà anche su Apple TV+

L'attrice premio Oscar Frances McDormand è la protagonista di The Tragedy of Macbeth e Apple ha ottenuto i diritti per la distribuzione del film sulla propria piattaforma.

The Tragedy of Macbeth, il nuovo film diretto da Joel Coen con star Frances McDormand, sarà distribuito anche su Apple TV+ dopo la presenza nelle sale cinematografiche in autunno curata da A24.

L'accordo permetterà quindi alla piattaforma di streaming di avere nel proprio catalogo un altro prestigioso titolo che punta a ottenere molta attenzione nella stagione dei premi.

Apple ha recentemente ottenuto i diritti per proporre CODA, diretto da Sian Hader, Finch con star Tom Hanks, e Bios diretto da Miguel Sapochnik.

The Tragedy of Macbeth, l'atteso adattamento della tragedia shakespeariana avrà come protagonisti Denzel Washington nella parte di Macbeth, Frances McDormand nel ruolo di Lady Macbeth, mentre Brendan Gleeson apparirà nei panni di Duncan. Il cast è poi completato da Corey Hawkins che sarà Macduff e Harry Melling che interpreterà Malcolm.

Joel Coen collaborerà per la nona volta con la moglie Frances McDormand e nel team della produzione ci sarà anche Scott Rudin, nel team che ha portato al successo Non è un paese per vecchi.

Macbeth racconta la storia di un lord scozzese che viene convinto da un trio di streghe che è destinato a diventare il re di Scozia e, con l'aiuto della sua ambiziosa moglie, decide di agire pur di ottenere la corona.

Washington ha recitato a teatro nel ruolo di Riccardo III ed è stato Bruto nella produzione di Giulio Cesare nel 2005 andata in scena a Broadway, mentre è stato Don Pedro nel film Molto rumore per nulla diretto da Kenneth Branagh.