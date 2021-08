The Toxic Avenger: finite le riprese del reboot con Peter Dinklage

Le riprese di The Toxic Avenger, reboot del film del 1984 diretto da Lloyd Kaufman e Michael Herz, sono finite. Il lungometraggio, in uscita nel 2022, riporterà sullo schermo la storia di Melvin Ferd, interpretato in questo caso dall'attore Peter Dinklage.

Questa settimana, il regista Macon Blair ha approfittato suo account Twitter parlare di The Toxic Avenger e confermare così che la produzione del film si è ufficialmente conclusa in Bulgaria, dopo quasi due mesi di riprese. Il film punterà a richiamare l'attenzione di chi negli anni passati ha amato l'opera prodotta dalla Troma ed interpretata da Mitch Cohen. A distanza di quasi quarant'anni, il ruolo del Vendicatore Tossico sarà rilanciato da Peter Dinklage, conosciuto e amato dal pubblico per il personaggio di Tyrion Lannister ne Il Trono di Spade.

Il reboot di The Toxic Avenger è descritto come una rivisitazione contemporanea della dark comedy degli anni Ottanta, che sovverte il genere dei supereroi, un po' come fatto molti anni dopo dal Deadpool di Ryan Reynolds. Oltre a Dinklage nel cast ci sono Jacob Tremblay (Room), Taylour Paige (Ma Rainey's Black Bottom), Kevin Bacon (X-Men: L'inizio), Elijah Wood (Il Signore degli Anelli) e Julia Davis (Lizzie and Sarah). Il reboot riporterà sul grande schermo la storia di un uomo comune che, caduto in un contenitore di rifiuti tossici, viene trasformato in un mutante che passa dall'essere un emarginato a un eroe inaspettato quando lotta per salvare il figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione.

La versione moderna di The Toxic Avenger è scritta e diretta dal regista Macon Blair (I Don't Feel at Home in This World Anymore). Il film è prodotto dal duo di registi originali Lloyd Kaufman e Michael Herz per Troma Entertainment, con Alex Garcia e Jay Ashenfelter che supervisionano lo sviluppo di Legendary. Il film originale è stato uno dei più grandi successi di Troma Entertainment, e ha dato vita a tre sequel, un musical teatrale, una serie a cartoni animati per bambini e un fumetto Marvel.