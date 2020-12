The Toxic Avenger: Peter Dinklage protagonista del remake

Peter Dinklage sarà protagonista dell'adattamento in chiave contemporanea del cult ecologista anni '80 The Toxic Avenger.

La star de Il trono di spade Peter Dinklage si prepara a una nuova avventura: l'attore sarà protagonista del remake del cult ecologista The Toxic Avenger, diretto dall'attore e regista Macon Blair.

Il trono di spade: Peter Dinklage in una scena del penultimo episodio della serie

Il vendicatore tossico, film low budget del 1984 prodotto da Troma Entertainment e diventato un cult, avrà un remake prodotto da Legendary scritto e diretto da Macon Blair, già dietro la macchina da presa in occasione di I Don't Feel at Home in This World Anymore.

Gli eventi raccontati nel lungometraggio sono ambientati nella città di Tromaville, New Jersey, dove il custode di un centro benessere che, inseguito dia bulli, si ritrova a cadere dentro un bidone di rifiuti tossici. Dopo essere stato a contatto con quel materiale, si trasforma nel Cavaliere Tossico, una creatura dalle dimensioni sovraumane e una forza incredibile pronta a lottare contro le ingiustizie e la corruzione.

Il remake sarà prodotto da Lloyd Kaufman e Michael Herz di Troma Entertainment, che hanno prodotto e diretto il progetto originale, Alex Garcia e Jay Ashenfelter.

Il vendicatore tossico, nel corso degli anni, si è imposto come film di mezzanotte e ha dato vita a una serie di sequel, a un musical teatrale, a una serie televisiva animata per ragazzi e a un fumetto della Marvel.