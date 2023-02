The Tourist: Jamie Dornan tornerà nella stagione 2

Jamie Dornan farà ritorno per una seconda stagione di The Tourist. La serie, scritta e creata da Jack e Harry Williams, entrerà in produzione a Dublino, in Irlanda, ad aprile.

"Sono incredibilmente entusiasta di proseguire la storia di The Tourist", ha detto Dornan. "Harry e Jack Williams sono scrittori brillanti, e non vedo l'ora che il pubblico veda come vengono utilizzati l'Irlanda e i suoi personaggi per scoprirli man mano che la storia va avanti..."

Nella serie thriller, Jamie Dornan riprende il ruolo di Elliott, che un giorno si sveglia in un ospedale australiano con un'amnesia a seguito di un incidente d'auto. Anche Danielle Macdonald ritorna nei panni dell'agente Helen Chambers. Nella seconda stagione, i due si dirigono in Irlanda in modo che Elliott possa riscoprire le sue radici. Ben presto, però, il passato torna a esigere il conto e invade la loro esistenza con conseguenze pericolose.

Macdonald ha detto della seconda stagione: "Sono così entusiasta di collaborare di nuovo con Jamie e tornare per un'altra avventura selvaggia con un cast e una troupe fantastici. Jack e Harry Williams sono dei narratori geniali ed è emozionante vedere cosa verrà fuori dalle loro menti".

Fergus O'Brien dirigerà i primi episodi della nuova stagione, che sarà divisa in sei parti, con Johann Perry come direttore della fotografia.