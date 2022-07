Cinquanta sfumature di grigio, Dakota Johnson: "Io e Jamie Dornan ci siamo protetti a vicenda sul set"

In Cinquanta sfumature di grigio, film del 2015 diretto da Sam Taylor-Johnson, Dakota Johnson e Jamie Dornan hanno interpretato i ruoli dei due protagonisti e, per questo motivo, in molti si sono interrogati sulla natura della loro relazione: l'attrice ha recentemente rivelato che la sua co-star era come un fratello per lei e che i due si sono protetti a vicenda sul set.

Per anni sono circolate voci secondo cui la chimica romantica e sessuale che la Johnson e Dornan avevano sullo schermo fosse l'esatto opposto nella vita reale, quando le telecamere erano spente. Tuttavia, Dakota si è recentemente aperta a proposito della pellicola e ha condiviso alcune informazioni che hanno rivelato quale fosse la vera natura della sua relazione con Jamie dietro le quinte.

Dakota Johnson, durante una recente intervista di Vanity Fair, ha dichiarato: "Non c'è mai stato un singolo momento in cui non siamo andati d'accordo. So che è strano, ma è come un fratello per me. Lo amo così tanto. Ed eravamo davvero lì l'uno per l'altra. Dovevamo continuamente affidarci all'altro e proteggerci a vicenda."

È facile immaginare quanto possa essere difficile fingere di avere chimica sessuale con un attore quando i sentimenti non ci sono nella vita reale e se entrambi gli interpreti non vanno d'accordo, allora si è di fronte ad una vera e propria ricetta per il disastro... fortunatamente non è stato questo il caso per Cinquanta sfumature di grigio.