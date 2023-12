The Tourist: Jamie Dorman va in Irlanda nel trailer della seconda stagione

Jamie Dorman torna a vestire i panni di Elliot nel nuovo trailer della seconda stagione di The Tourist che sarà ambientata in Irlanda.

Jamie Dorman torna a vestire i panni di Elliot nel nuovo trailer della seconda stagione di The Tourist. Lo show sarà ambientato in Irlanda come anticipa il trailer ricco di azione diffuso dalla BBC che potete guardare di seguito:

The Tourist 2

La storia è incentrata su un inglese (Jamie Dornan) in viaggio nell'entroterra australiano che scopre di essere inseguito da un enorme camion cisterna che cerca di mandarlo fuori strada. Un epico inseguimento si consuma nel deserto finché l'uomo non si sveglia in ospedale, ferito, ma in qualche modo vivo. L'unico problema è che non ha idea di chi sia. Con figure spietate del suo passato che lo inseguono, la ricerca di risposte dell'uomo lo spinge attraverso l'entroterra vasto e spietato. Qui potete leggere la recensione della prima stagione di The Tourist.

La sinossi di The Tourist 2 recita: "Ambientata nel suggestivo scenario dell'Irlanda, The Tourist 2 vede Elliot (Jamie Dornan) ed Helen (Danielle Macdonald) confrontarsi con amici e nemici. Mentre cercano di scoprire i segreti del passato di Elliot, vengono presto trascinati in una faida familiare di lunga data, dove affrontano le pericolose conseguenze delle sue azioni passate".

Jamie Dornan riprende il ruolo di Elliott e Danielle Macdonald ritorna nei panni dell'agente Helen Chambers mentre si aggiungono al cast nuovi personaggi, tra cui il detective Ruairi Slater (Conor MacNeill), Niamh Cassidy (Olwen Fouéré), Orla (Nessa Matthews), Frank (Francis Magee), Donal (Diarmaid Murtagh) e Fergal (Mark McKenna).