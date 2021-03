The Terminal List: Patrick Schwarzenegger affianca il cognato Chris Pratt nella serie Amazon

Patrick Schwarzenegger affiancherà il coagnato Chris Pratt nella serie thriller Amazon Prime Video The Terminal List, basata sul bestseller omonimo di Jack Carr.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: Patrick Schwarzenegger in una scena del film

Constance Wu, Riley Keough, Taylor Kitsch e Jeanne Tripplehorn sono stati annunciati nel cast della serie che vedrà Chris Pratt nella duplice veste di interprete e produttore esecutivo insieme a Antoine Fuqua, che dirigerà lo show, e a David DiGilio. The Terminal List è una co-produzione Amazon Studios e Civic Center Media in associazione con MRC Television.

La storia seguirà James Reece (Pratt) che sopravvive a una missione sotto copertura durante la quale il suo team di Navy SEAL diventa vittima di un'imboscata. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi riguardanti gli eventi e mette in dubbio la propria consapevolezza. Con l'emergere di nuove prove, Reece scopre che delle forze oscure sono in azione contro di lui, mettendo a rischio la sua vita e quella delle persone che ama.

Arnold Schwarzenegger confonde Chris Pratt con Chris Evans: "Scusami"

Patrick Schwarzenegger interpreterà Donny Mitchell. Fresco di addestramento, l'Agente Speciale di seconda classe Donny Mitchell è il membro più giovane del team di James Reece. Mentre gli altri usano lo humor per affrontare ciò che hanno visto, l'esuberante senso dell'umorismo di Donny è diverso perché lui a visto la fratellanza dei SEAL solo in tempi di forza, non ancora in tempi di sofferenza. In qualità di uomo di punta del plotone, è il primo a guidare la squadra in un territorio non protetto.

David DiGilio sarà lo showrunner della serie in arrivo prossimamente su Amazon.