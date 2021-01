Arnold Schwarzenegger confonde Chris Pratt con Chris Evans: "Scusami"

Nemmeno Arnold Schwarzenegger riesce più a star dietro alle numerosissime giovani star che popolano l'empireo hollywoodiano. Il celebre protagonista di Terminator, però, ha fatto di peggio ed è stato persino in grado di confondere suo genero Chris Pratt con Chris Evans, colleghi di set per il Marvel Cinematic Universe.

In occasione di una raccolta fondi live tenuta su Instagram lo scorso 31 dicembre per Greater Good, il conduttore Chris Pratt ha presentato in questo modo Arnold Schwarzenegger, padre di sua moglie Katherine: "Il nostro prossimo ospite è Mister Universo. Lui è anche Terminator, l'ex governatore della California, mio suocero e il nonno di mia figlia. In una parola, è meglio che non rovino tutto quanto altrimenti mi va a finire male".

Come riporta People, però, subito dopo essere entrato in scena, Schwarzenegger ha confuso Chris Pratt con Chris Evans e ha detto: "Ciao, Chris Evans. Ehm, no. Non Chris Evans, scusate. Forse è meglio che io ricominci. Ciao, Chris Pratt".

In seguito a questa gaffe, Pratt ha iniziato a ridere e il siparietto è continuato con le scuse di Schwarzenegger: "Scusami tanto. Dovrei conoscere il tuo nome e cognome. Sei il mio genero preferito". Al che, il protagonista di Guardiani della Galassia ha risposto: "Ma certo! Sono il tuo unico genero!". L'errore di Mister Universo è giunto diversi mesi dopo il quesito posto da Amy Berg su Twitter: la filmmaker ha chiesto quale Chris hollywoodiano fosse quello prediletto dai suoi utenti. In molti, in effetti, hanno risposto Chris Pratt e hanno trasformato il suo nome in trend-topic. Pochi giorni dopo, però, l'attore si sarebbe trasformato nel peggior Chris di Hollywood in seguito al suo invito di andare a votare Onward ai People's Choice Awards piuttosto che Joe Biden o Donald Trump alle elezioni presidenziali.

Il post di Pratt è stato criticato perché giudicato menefreghista nei confronti di un problema reale degli Stati Uniti d'America. Qualche giorno dopo questo post, Katherine Schwarzenegger ha espresso il suo supporto nei confronti di Joe Biden e Kamala Harris. La moglie di Pratt, inoltre, si è anche rivolta a tutti coloro i quali l'avessero criticata in virtù delle sue affermazioni e ha dichiarato: "Per favore, toglietemi il follow qualora crediate che il comportamento di Trump sia stato ottimale durante l'ultimo anno e che la sua gestione dell'emergenza sanitaria sia stata soddisfacente".