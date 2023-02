The Terminal List, la serie con Chris Pratt avrà una seconda stagione e un prequel

The Terminal List, la serie Prime Video con protagonista e produttore esecutivo Chris Pratt, avrà una seconda stagione e un prequel che è già in fase di sviluppo.

The Terminal List, la serie thriller e d'azione di Prime Video con Chris Pratt, avrà una seconda stagione. Insieme al rinnovo, per lo show arriva anche un prequel che vedrà al centro della storia Taylor Kitsch.

Come riportato da ComicBookMovie, Terminal List, la serie Prime Video che vede protagonista e produttore esecutivo Chris Pratt, è stata rinnovata per una seconda stagione. L'attore tornerà quindi ad indossare i panni del tenente comandante James Reece.

Nonostante la serie non abbia ricevuto molti elogi da parte della critica, è comunque riuscita a conquistare il pubblico, spingendo così il servizio in streaming ha regalare ai fan nuovi episodi e uno spin-off.

Il prequel, descritto come un thriller di spionaggio, dovrebbe concentrarsi sul personaggio di Taylor Kitsch, Ben Edwards, e sul suo viaggio da Navy SEAL a operatore paramilitare della CIA, mentre viene mostrato il lato oscuro della guerra e il costo umano che ne deriva.

Secondo quanto inoltre riportato da Deadline, alcuni personaggi che sono e non sono apparsi in The Terminal List potrebbero fare il loro ingresso in questo nuovo show. Tra loro il Navy SEAL, James Reece, di Chris Pratt e Raife Hastings, un ex SEAL amico di Reec.

Non ci sono ulteriori dettagli, e non è ancora giunta nessuna conferma da parte della produzione. Non resta quindi che attendere per scoprire se la seconda stagione della serie sarà realmente accompagnata da un suo prequel.

La prima stagione di The Terminal List era basata sull'omonimo romanzo di Jack Carr del 2018, la seconda potrebbe portare sul piccolo schermo il romanzo successivo, True Believer.