The Terminal List: una star de Il Trono di Spade si unisce al cast del prequel Prime Video

La serie prequel di The Terminal List di Prime Video, The Terminal List: Dark Wolf, ha annunciato l'arrivo nel suo cast di Dar Salim, già noto per la sua partecipazione a Il Trono di Spade.

Secondo Variety, Salim apparirà nello show in un "ruolo chiave di guest star ricorrente". L'attore si unirà al già annunciato protagonista della serie Taylor Kitsch e a Chris Pratt, Jared Shaw, Tom Hopper e Luke Hemsworth. Pratt, Shaw e Kitsch riprenderanno i ruoli che hanno interpretato per la prima volta in Terminal List.

Il personaggio di Dar Salim

Secondo quanto riportato, Salim interpreterà Mohammed "Mo" Farooq, descritto come "un ufficiale delle Forze Operative Speciali Irachene (ISOF), precedentemente addestrato nel programma Scorpions della CIA. Mo è cresciuto in un mondo di dittatura e guerra. La sua missione è rafforzare il suo Paese e difenderlo dai nemici interni ed esterni".

Salim è noto per il suo ruolo, come detto, ne Il trono di spade, ma anche per le sue interpretazioni in Warrior e Dicte. Apparirà anche nella prossima serie di Netflix The Gentlemen e recentemente ha recitato al fianco di Jake Gyllenhaal in The Covenant.

The Terminal List, new entry nel cast della serie prequel

Di cosa parla il prequel?

The Terminal List, Chris Pratt: "Chi dice che chiunque potrebbe diventare un Navy SEAL è un idiota"

The Terminal List: Dark Wolf è ambientato cinque anni prima degli eventi della serie principale e si concentrerà su Ben Edwards (Kitsch) nel passaggio dalla vita da SEAL a operatore paramilitare della CIA. The Terminal List: Dark Wolf è co-creato da Jack Carr, autore della serie di libri The Terminal List, e da David DiGilio. DiGilio è anche showrunner della serie e produttore esecutivo insieme a Carr. Kitsch è anche produttore esecutivo, insieme a Pratt.

Prime Video è contemporaneamente al lavoro sulla seconda stagione di The Terminal List, su cui però non ci sono state novità al momento.