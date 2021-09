The Tender Bar: Ben Affleck e Tye Sheridan nella prima foto del film di George Clooney

The Tender Bar: Ben Affleck e Tye Sheridan nella prima foto del film

La prima foto di The Tender Bar ci regala un assaggio della nuova regia di George Clooney con un confronto tra le star del film Ben Affleck e Tye Sheridan.

Ispirato al memoir di J.R. Moehringer, The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Tye Sheridan), cresciuto senza un padre grazie al sostegno e all'aiuto del barista Zio Charlie (Ben Affleck), che considera una figura paterna. La madre di J.R. (Lily Rabe) lotta pur di far ottenere al figlio le possibilità che a lei sono state negate e lascia il controllo della casa al padre (Christopher Lloyd). J.R. cerca di realizzare i propri sogni, romantici e professionali, passando il tempo nel locale dello zio Charlie.

Il film è stato girato a Beverly, Massachusetts. Oltre a Ben Affleck, Tye Sheridan, Lily Rabe e Christopher Lloyd, tra gli interpreti del film scritto da William Monahan (ci saranno anche Sondra James, Max Martini, Michael Braun, Matthew Delamater, Max Casella, Rhenzy Feliz, Ivan Leung, Briana Middleton e l'esordiente Daniel Ranieri.

The Tender Bar debutterà il 17 dicembre in alcune sale americane, venendo poi distribuito in tutta la nazione il 22 dicembre, per poi arrivare in streaming in tutto il mondo il 7 gennaio su Amazon Prime Video.

