The Suicide Squad: la t-shirt con la faccia di James Gunn indossata da Nathan Fillion (FOTO)

James Gunn ha condiviso una foto che mostra Nathan Fillion con una t-shirt raffigurante la faccia del regista, indossata dall'attore durante le riprese di The Suicide Squad - Missione Suicida.

Nathan Fillion si prepara ad entrare ufficialmente nel DCEU attraverso The Suicide Squad - Missione Suicida, il film di James Gunn in cui interpreterà il personaggio di TDK. Dopo la delusione provocata da Suicide Squad, film del 2016 diretto da David Ayer, i fan sperano che Gunn riuscirà a rivitalizzare il progetto riguardante il team di anti-eroi DC che comprende i vari Harley Quinn, Rick Flag e Captain Boomerang. Come riporta la sinossi ufficiale, The Suicide Squad - Missione Suicida introdurrà una nuovissima Task Force X che sarà impegnata in una missione pericolosa sull'isola immaginaria di Corto Maltese.

Sabato, in occasione del compleanno di Nathan Fillion, James Gunn si è affacciato sui social per celebrare l'attore, condividendo una foto che lo ritrae sul set di The Suicide Squad - Mission Suicida con indosso una t-shirt raffigurante una gigantesca faccia dello stesso Gunn. Il regista ha quindi spiegato che Fillion ha indossato questo tipo di magliette "più di una volta" e che "Sì, le ha fatte fare lui stesso".

Ricordiamo che Gunn e Fillion sono diventati buoni amici dopo aver collaborato per diversi progetti. Fillion è apparso infatti anche in Slither ed ha anche avuto un cameo in entrambi i film di Guardiani della Galassia (anche se il secondo è stato tagliato in post-produzione). The Suicide Squad - Missione Suicida rappresenta solo il loro più recente progetto in comune ed i fan sono curiosi di scoprire se TDK sarà uno dei pochi fortunati a sopravvivere, dopo che Gunn ha avvertito i fan di non attaccarsi troppo ai personaggi del film.

Finora i fan DC hanno avuto l'opportunità di dare una rapida occhiata a Fillion tramite il primo trailer del film, rilasciato lo scorso venerdì. L'uscita di The Suicide Squad - Missione Suicida è prevista per il 5 agosto 2021.