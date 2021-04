The Suicide Squad: Missione Suicida, il nuovo trailer dedicato alla "ribellione"

The Suicide Squad: Missione Suicida ha ora un nuovo trailer non vietato ai minori che regala delle sequenze inedite del film.

The Suicide Squad - Missione Suicida ha ora un nuovo trailer proiettato nelle sale prima del film Godzilla vs Kong.

Nel filmato si intoducono brevemente i protagonisti della storia, mostrandone il passato e il momento in cui vengono reclutati per una missione che li mette a rischio, avendo nella propria testa un dispositivo che potrebbe esplodere. I "ribelli" sono poi al centro di spettacolari sequenze d'azione, esplosioni, battute esilaranti, situazioni al limite della follia e spargimenti di sangue mentre stanno morendo per salvare il mondo.

Il cast di The Suicide Squad - Missione Suicida, il progetto tratto dai fumetti della DC che è stato scritto e diretto da James Gunn, comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

La lista degli attori coinvolti nella realizzazione del lungometraggio, in arrivo ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC viene poi completata da David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.