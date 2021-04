The Suicide Squad: Missione Suicida, nuove foto dei protagonisti

The Suicide Squad: Missione Suicida arriverà nei cinema ad agosto e online sono state condivise nuove foto che mostrano i protagonisti in azione, oltre a ritrarre il regista James Gunn mentre dà indicazioni alle sue star.

Gli scatti pubblicati in esclusiva da Total Film ritraggono personaggi come King Shark, Peacemaker e Polka-Dot Man.

The Suicide Squad: Missione Suicida, John Cena in una foto del film

Il magazine ha regalato delle foto in cui l'improbabile team viene mostrato in azione, permettendo di dare un rapido sguardo ai personaggi affidati a John Cena, Idris Elba, Daniela Melchior, Sylvester Stallone e David Dastmalchian, interpreti rispettivamente di Peacemaker, Bloodsport, Ratcatcher, King Shark e Polka-Dot Man.

Il regista James Gunn, inoltre, viene mostrato mentre dà delle indicazioni sul set di The Suicide Squad - Missione Suicida a Idris Elba.

The Suicide Squad: Missione Suicida, un'immagine del film

The Suicide Squad: Missione Suicida, una nuova foto dei protagonisti

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast del lungometraggio, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.