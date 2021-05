The Suicide Squad, James Gunn: "King Shark è stato scritto apposta per Sylvester Stallone"

James Gunn, regista e sceneggiatore di The Suicide Squad, ha rivelato che il personaggio di King Shark è stato scritto appositamente per Sylvester Stallone, che gli darà la voce.

Uno dei personaggi di The Suicide Squad sarà King Shark, super criminale dell'universo DC che si unisce alla squadra, e James Gunn ha ammesso di aver scritto il personaggio pensando esclusivamente a Sylvester Stallone, che infatti gli presterà la voce.

The Suicide Squad: il character poster di King Shark

James Gunn, infatti, ha ammesso di aver sempre pensato a Sylvester Stallone durante la scrittura di The Suicide Squad - Missione Suicida visto che, tra l'altro, lo aveva già diretto in Guardiani della Galassia Vol. 2. Il regista e sceneggiatore ha rivelato questo dettaglio a Den of Geek:

"Stranamente, poiché ho raggiunto lo status in cui posso ottenere qualunque attore io voglia per i ruoli nei miei film, ho iniziato a correre dei rischi scrivendo per attori che non conosco personalmente. Così, ad esempio, ho scritto Bloodsport per Idris Elba, non avendolo mai incontrato, ma essendo un suo grande fan. E conoscevo Sly, lo conosco abbastanza bene. Quindi ho scritto il ruolo di King Shark pensando alla sua voce".

The Suicide Squad - Missione Suicida ottiene il visto censura R per "breve nudità esplicite"

Il pubblico ha intravisto finora solo un assaggio di King Shark e del suo atteggiamento disinvolto nel trailer di The Suicide Squad - Missione Suicida, ma ancora non abbiamo dettagli sull'importanza del personaggio all'interno della squadra suicida.

The Suicide Squad di James Gunn è una nuova versione della storia firmata DC, rispetto a quella già vista nel 2016. Il cast comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba. Inoltre, ci saranno anche David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.

L'uscita italiana di The Suicide Squad - Missione Suicida è fissata per il 5 agosto.