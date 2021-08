The Suicide Squad e Jungle Cruise dominano il boxoffice USA nel week-end

Il boxoffice USA dello scorso week-end ha visto trionfare The Suicide Squad e Jungle Cruise, ma vediamo come se la sono cavata gli altri film di recente uscita.

Com'è andato questo fine settimana il boxoffice USA? Vediamo quali titoli hanno scalato la classifica dei botteghini americani (spoiler: The Suicide Squad e Jungle Cruise sono gli ovvi vincitori). Per riassumere, è dunque così che si presenta il boxoffice USA aggiornato all'8 agosto 2021 (come riportato da Boxoffice Pro)

The Suicide Squad Jungle Cruise Old Black Widow Stillwater The Green Knight Space Jam: A New Legacy Snake Eyes: G.I. Joe Origins Escape Room: Tournament of Champions F9

Sebbene con un guadagno minore rispetto a quello delle previsioni di esperti e dello stesso studio cinematografico, il cinecomic DC targato Warner Bros. e diretto da James Gunn ha debuttato al primo posto del botteghino USA con 26.5 milioni di dollari, spedendo in seconda posizione il live-action Disney con The Rock e Emily Blunt Jungle Cruise, che invece porta a casa "solo" 15.7 milioni.

Il terzo posto del podio va a Old di M. Night Shyamalan, con 4.1 milioni al suo terzo fine settimana nelle sale. Quarto un altro cinecomic, Black Widow, con 4 milioni, che si vanno ad aggiungere ai suoi precedenti 170.4.

Quinto e sesto posto vanno rispettivamente a Stillwater (2.86 milioni) e The Green Knight (2.6), mentre in settima posizione troviamo Space Jam: A New Legacy, con 2.48 milioni.

La parte bassa della classifica è occupata dallo spin-off di G.I. Joe con Henry Golding, Snake Eyes: G.I. Joe Origins, che ha guadagnato 1.63 milioni e il sequel di Escape Room, che ne ha invece messi da parte 1.25.

Ultimo posto per il nono film della saga di Fast & Furious, che fa registrare 1.2 milioni di dollari di incassi da aggiungere ai 169.8 ottenuti finora.