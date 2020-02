The Suicide Squad: John Cena e Peter Capaldi nelle foto e video dal set

Gli attori John Cena e Peter Capaldi appaiono in alcune foto e in un video dal set di The Suicide Squad, diretto da James Gunn.

Le riprese di The Suicide Squad sono attualmente in corso e dal set sono arrivate nuove foto e video in cui appaiono anche John Cena e Peter Capaldi, due delle new entry nel mondo dei film della DC.

I due attori sono entrati a far parte del cast del progetto diretto da James Gunn che comprende anche le star Margot Robbie, interprete di Harley Quinn, Viola Davis che ha la parte di Amanda Waller, Joel Kinnaman che ha il ruolo di Rick Flagg e Jai Courtney a cui è stato riaffidato quello di Captain Boomerang.

John Cena dovrebbe avere la parte di Peacemaker e per ora non si sa quale ruolo sia stato affidato a Peter Capaldi.

Secondo alcuni fan, l'immagine con Cena rivelerebbe inoltre David Dastmalchian in versione Polka-Dot Man.

Nel cast di The Suicide Squad ci saranno anche i nuovi arrivi Idris Elba, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Pete Davidson, e Taika Waititi.