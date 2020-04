The Suicide Squad: James Gunn svela come si posiziona il film nel DCEU

James Gunn ha confermato che gli eventi di The Suicide Squad si svolgeranno dopo quanto accaduto in Birds of Prey.

James Gunn ha svelato la timeline di The Suicide Squad confermando che gli eventi del film si svolgeranno dopo quanto accaduto in Birds of Prey, il cinecomic di Cathy Yan che ha visto il ritorno sullo schermo del personaggio di Harley Quinn interpretato da Margot Robbie. Durante un un Q&A su Instagram, infatti, il regista e sceneggiatore ha spiegato che il film sarà ambientato nel 2021, ossia l'anno di uscita del film, confermando che si inserirà in una sorta di linea di continuità con la timeline del DCEU.

Come sappiamo, DC non ha strutturato in modo rigoroso la sua linea temporale come invece ha fatto la Marvel, ma preferisce concentrarsi più sul singolo film, perciò i fan erano curiosi di sapere come The Suicide Squad si sarebbe collocato rispetto a quanto visto fino ad ora. James Gunn è stato cristallino: "Si svolge nell'anno in cui esce [il 2021, ndr]", confermando implicitamente che si svolgerà dopo Birds of Prey. Sarà perciò interessante scoprire come e per quale motivo Harley Quinn finisca nuovamente in prigione anche perché, come ha spiegato Gunn, il personaggio interpretato da Margot Robbie gli sta particolarmente a cuore: "Oh, adoro il Joker, ma Harley è uno dei miei personaggi preferiti tra quelli che ho scritto. Di fatto, è probabilmente il mio personaggio dei fumetti preferito la cui personalità fosse già ben definita prima che la scrivessi io per lo schermo. È una compagna incredibile da avere mentre si scrivono le sue folli azioni e dialoghi. Ho detto che la ADORO?".

Ma non è tutto, il regista, che dopo questa incursione in casa Warner, tornerà tra le braccia della Disney per il terzo capitolo di Guardiani della Galassia, aggiungendo che entro l'anno verrà rilasciato anche un trailer e visto che il Comic-Con di San Diego è stato annullato è lecito aspettarsi una presentazione online.