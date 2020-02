The Suicide Squad: James Gunn aveva la possibilità di girare altri due film DC

James Gunn ha affermato che prima di prendere parte a The Suicide Squad aveva ben due alternative di film DC alle quali lavorare, nel caso il progetto non fosse andato a buon fine.

Il regista, molto amato dai fan in tutto il mondo che l'hanno seguito fin da Guardiani della Galassia di Marvel, è molto attivo sui social network e ha deciso ieri di rispondere a qualche domanda degli utenti. Qualcuno gli ha chiesto se avesse mai avuto una seconda scelta su qualche progetto DC e James Gunn ha svelato questo succoso retroscena: "Ne avevo due. Forse un giorno scoprirete quali erano (ma non oggi)"

Una risposta che lascia adito a mille supposizioni, infatti altri fan gli hanno posto domande relative alla sua risposta, chiedendogli più informazioni in merito tipo se i film di cui parla erano già stati designati ad altri registi: "Erano entrambi progetti che non sarebbero stati realizzati a meno che non li avessi fatti io, o almeno non in questo momento".

Resta quindi il mistero su questi due fantomatici titoli che James Gunn avrebbe dovuto dirigere o che, probabilmente, potrà dirigere in futuro. Il regista, però, ha continuato a rispondere alle curiosità dei fan, raccontando come si prepara di solito a scrivere e a dirigere un cinecomic: "Prima di scrivere The Suicide Squad ho letto molto tutti i fumetti"

The Suicide Squad è previsto nelle sale il 6 agosto 2021 e vedrà il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, insieme a Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Capitano Boomerang).