The Suicide Squad: James Gunn pubblica la prima foto col cast

James Gunn ha pubblicato su Instagram la prima foto col cast di The Suicide Squad.

La foto diffusa da Gunn non mostra il cast al completo. A circondare il regista sono solo Flula Borg, Daniela Melchior, David Dastmalchian, Jennifer Holland, Nathan Fillion, Sean Gunn e Mayling Ng. Assenti le star Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney e Joel Kinnaman, il cui ritorno è confermato nei ruoli già rivestitti nel primo Suicide Squad.

Il full cast di The Suicide Squad, annunciato qualche settimana fa, comprende anche le new entries Idris Elba, Peter Capaldi e Pete Davidson. Al momento resta il massimo riserbo sul plot del reboot e sui ruoli affidati ai nuovi attori.

In un recentr tweet, Jame Gunn ha scritto: "Alcuni personaggi se ne andranno. Altri lo hanno già fatto (sebbene alcune fonti, anche rispettabili, hanno sbagliato i rumor). Ma onestamente credo che non verrà diffusa la lista ufficiale dei personaggi ancora per un ben po' di tempo."

The Suicide Squad arriverà al cinema il 6 agosto 2021.