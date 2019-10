The Suicide Squad: James Gunn conferma il legame col Batman di Robert Pattinson

Il regista James Gunn ha confermato il legame tra The Suicide Squad e il Batman che sarà interpretato da Robert Pattinson nei futuri progetti DC. Da tempo, i fan si chiedono se il nuovo Batman sarà connesso al reboot di Suicide Squad, così James Gunn ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte.

Di recente è stato chiesto su Instagram al regista se The Suicide Squad sarà in qualche modo collegata al Batman di Robert Pattinson. La risposta di James Gunn è chiara e coincisa. Il cineasta ammette: "Sì, come nei fumetti." Naturalmente Gunn non menziona la possibile presenza del nuovo Batman nel suo film, ma l'ipotesi non sarebbe poi così remota visto che il personaggio esiste nello stesso universo della Suicide Squad.

The Suicide Squad, James Gunn: "Non c'è bisogno di Joker nel film"

Il cast di The Suicide Squad sarà veramente stellare visto che vedrà il ritorno di volti noti e l'arrivo di nuove star. Tra di loro Margot Robbie, Joel Courtney, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, John Cena, Flula Borg, Juan Diego Botto, Tinashe Kajese, Alice Braga, Steve Agee, Daniela Melchior, Julio Ruiz e Jennifer Holland.

Qui trovate le prime foto di Viola Davis, John Cena e Idris Elba sul set di The Suicide Squad. L'uscita di The Suicide Squad è fissata per il 6 agosto 2021.