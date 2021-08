The Suicide Squad: James Gunn risponde ai fan di Zack Snyder e David Ayer che massacrano il film

Tramite un post su Twitter, James Gunn ha commentato il "bombardamento" di recensioni negative che i fan di Zack Snyder e David Ayer stanno scrivendo su The Suicide Squad - Missione Suicida ancora prima di aver visto il film.

L'uscita di The Suicide Squad - Missione Suicida nelle sale e su HBO Max avverrà soltanto nei prossimi giorni, eppure il nuovo film di James Gunn è stato già preso di mira da una buona fetta di sostenitori di Zack Snyder e di David Ayer, il regista del Suicide Squad del 2016. A quanto pare, però, Gunn non è troppo preoccupato per questo genere di "bombardamento", solitamente portato avanti da gruppi di persone che si mettono d'accordo per lasciare intenzionalmente recensioni negative su un film o un videogioco per motivi non necessariamente collegati alla reale qualità dell'opera.

Nelle scorse ore, un utente ha scritto su Twitter: "Ho sentito che The Suicide Squad è stato sottoposto ad un bombardamento di recensioni negative da parte dei sostenitori della Snyder Cut. Come mai? Forse perché qualcosa mostra che un film può essere oscuro oltre che divertente e proporre anche una certa personalità nei suoi personaggi?". A quel punto è lo stesso Gunn a rispondere, scrivendo: "Sopravvivrò. Cose del genere non significano nulla nel quadro generale. Ed è importante sottolineare che la maggior parte dei fan dello SnyderCut sono stati di supporto, sono solo pochi quelli che ritengono che valga la pena spendere il proprio tempo facendo cose del genere".

Tra quelli che hanno preso di mira The Suicide Squad - Missione Suicida potrebbero esserci anche coloro che sperano che il regista David Ayer possa ancora dirigere un proprio sequel di Suicide Squad (o che almeno venga rilasciato il suo AyerCut), nonché coloro che puntano alla classica rivalità Marvel vs DC. Per quanto riguarda i sostenitori di Zack Snyder e quindi dello SnyderVerse, invece, pare che siano pochi coloro che sono arrabbiati per l'approccio più spensierato di Gunn.

Ad ogni modo, ricordiamo che The Suicide Squad debutterà il 5 agosto nelle sale italiane. Il film riunisce Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn e Joel Kinnaman nel ruolo del leader Rick Flag. A loro si sono aggiunti alcuni nuovi cattivi che vengono arruolati in servizio, tra cui Idris Elba, John Cena, David Dastmalchian, Daniela Melchior e Sylvester Stallone (voce di King Shark).