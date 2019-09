Joker: il cast di The Suicide Squad ha visto il film con James Gunn: le reazioni (FOTO)

James Gunn ha portato il cast di The Suicide Squad a vedere Joker, immortalandone le reazioni post-visione in alcune foto.

Da giorni sui media non si fa altro che parlare di Joker, della sua portata rivoluzionaria e della violenza in esso contenuta così James Gunn, in una pausa di lavorazione di The Suicide Squad, si è recato al cinema con Margot Robbie e il resto del cast. Nella foto pubblicata su Twitter vediamo infatti James Gunn, il produttore Peter Safran, la Robbie, Joel Kinnaman che tornerà nei panni di Rick Flag, Jai Courtney, che sarà ancora Captain Boomerang e il resto del team. Con loro i nuovi arrivi Daniela Melchior, Nathan Fillion, Mayling Ng, Sean Gunn e Steve Agee sullo sfondo che, secondo i rumor, dovrebbe doppiare King Shark. Nella foto compare, inoltre, l'interprete di Guardians of the Galaxy Pom Klementieff, che non è in The Suicide Squad.

James Gunn ha postato una seconda foto, lievemente diversa, su Instagram.

Joker, Todd Phillips difende il film: "John Wick uccide 300 persone e tutti ridono"

Naturalmente nelle immagini sono molte le star preannunciate a mancare all'appello, in particolare notiamo l'assenza di Viola Davis e della new entry Idris Elba. Nuove anticipazioni verranno diffuse nelle prossime settimane, nel frattemop James Gunn ha svelato sui social i fumetti che lo hanno influenzato per il plot di The Suicide Squad.

The Suicide Squad arriverà al cinema il 6 agosto 2021.