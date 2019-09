The Suicide Squad: James Gunn svela i fumetti che lo hanno influenzato

James Gunn ha rivelato su Instagram i fumetti da cui ha tratto ispirazione per The Suicide Squad.

James Gunn ha svelato i fumetti che lo hanno influenzato nella preparazione di The Suicide Squad.

La visione del primo Suicide Squad ha svelato come l'influenza principale di David Ayer fosse New 52. L'inclusione di Harley Quinn e Diablo deve molto a quella saga

James Gunn sarebbe più eclettico. In una recente discussione su Instagram, il regista ha ammesso che, pur basandosi sui fumetti dell'era moderna, il suo film omaggerà quanto fatto da John Ostrander e Kim Yale negli anni '80.

Nei commenti, James Gunn scrive: "King Shark è un membro relativamente recente del team. La Squadra originale era un gruppo di avventurieri, soldati e scienziati che indagano e combattono eventi eccezionali. Ostrander negli anni '80 ha introdotto l'idea della Sporca Dozzina con un team di supervillain. King Shark non è entrato nel team fino agli anni 2000. Il nostro film prende elementi da tutte quelle timeline, ma soprattutto da Ostrander (e Kim Yale)".

Questa non è una sorpresa, visto che James Gunn ha svelato sui social il cast di The Suicide Squad usando lo stesso font dei fumetti anni '80.

In un recente tweet, il regista ha scritto: "Alcuni personaggi se ne andranno. Altri lo hanno già fatto (sebbene alcune fonti, anche rispettabili, hanno sbagliato i rumor). Ma onestamente credo che non verrà diffusa la lista ufficiale dei personaggi ancora per un ben po' di tempo."

The Suicide Squad arriverà al cinema il 6 agosto 2021.