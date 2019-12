The Suicide Squad: Idris Elba trolla i fan fingendo di svelare il suo ruolo nel cinecomic DC

Idris Elba ha preso in giro i suoi fan sul ruolo che avrà in The Suicide Squad, nuovo film del DC Extended Universe diretto da James Gunn.

L'attesa per The Suicide Squad è alle stelle e Idris Elba, una delle new entry nel cast del film che farà parte del DC Extendend Universe, ha preso in giro i fan sul suo personaggio, sul quale ancora aleggia un velo di mistero.

Turn Up Charlie: Idris Elba in un'immagine della prima stagione

Durante un'intervista con Variety, in occasione del red carpet di Cats, all'attore è stato chiesto di dare una qualche anticipazione a tutti i fan, ma lui alla fine della risposta ha solo sillabato senza emettere suoni la vera rivelazione: "Oh certo, posso assolutamente dire chi è il mio personaggio. Lui è..."

Da questa risposta, capiamo che le notizie su The Suicide Squad sono ancora blindate, tutti i fan che speravano finalmente di sapere quale sarà il ruolo di Idris Elba dovranno attendere ancora. Il progetto firmato da James Gunn, già regista della saga Guardiani della Galassia del concorrente Marvel, è attualmente in fase di ripresa.

The Suicide Squad includerà nel cast volti già noti come includerà anche Viola Davis, Margot Robbie, Jai Courtney, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Steve Agee, Daniela Melichior e John Cena. Le new entry, oltre Idris Elba, saranno invece Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn, Joaquin Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland e Michael Rooker, i cui ruoli sono attualmente tutti sconosciuti.

The Suicide Squad arriverà sul grande schermo nel 2021.