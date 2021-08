The Suicide Squad, Daniela Melchior ha fatto il provino... con dei ratti veri

Daniela Melchior è probabilmente il nome meno conosciuto all'interno del ricco cast di The Suicide Squad, diretto da James Gunn. Il suo ruolo nel film è quello di Ratcatcher 2, allieva del primo Ratcatcher e abilissima ladra in grado di controllare i topi. Se il personaggio dimostra una grande dimestichezza con i roditori, pare che Daniela Melchior non sia da meno, come ha raccontato lei stessa in una recente intervista.

"Hanno portato questa grande scatola di plastica già aperta con i topi e non mi hanno detto nulla. Volevano vedere cosa avrei fatto. E io dicevo 'Oh, mio Dio. Sono così dolci'. E non stavo fingendo, lo giuro. Ne ho preso uno, e poi gironzolava sulla mia spalla. Ne ho preso un altro. Io e James Gunn sembravamo bambini che giocavano. Eravamo così felici di averli. E immagino di aver superato il test".

Questa speciale alchimia tra Melchior e i roditori ha aiutato molto anche il lavoro dell'attrice sul set. Secondo James Gunn nel film ci sono oltre 300.000 topi ma per il ruolo di Sebastian si alternavano soltanto due roditori, Jaws e Crisp Rat.

The Suicide Squad uscirà nelle sale italiane il 5 agosto. Il cast comprende Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis, Daniela Melchior, David Dastmalchian e Peter Capaldi.