The Studio, Ron Howard scherza sulla nomination agli Emmy: "Candidato grazie ad una mia versione antipatica"

Ron Howard ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards come miglior attore guest in una serie comica per il suo ruolo nello show di successo Apple, The Studio.

In una recente intervista, il regista di A Beautiful Mind ha scherzato sulla candidatura agli Emmy ricevuta grazie alla sua performance nella serie con protagonista Seth Rogen.

Ron Howard scherza sulla candidatura agli Emmy 2025

"Interpreto una versione odiosa di me stesso" ha dichiarato il regista "A quanto pare è piaciuta. Ho avuto molte nomination, e persino qualche vittoria, come produttore e regista, ma questa è la prima come attore ed è piuttosto divertente, mi sto divertendo un sacco".

Ron Howard sul set de Il Codice Da Vinci

Nella serie The Studio, Ron Howard è uno dei tanti attori di Hollywood che interpretano versioni romanzate di loro stessi e nella categoria nella quale è nominato sfiderà Dave Franco, Martin Scorsese, Bryan Cranston e Anthony Mackie.

La storia di The Studio con Seth Rogen

La serie Apple vede Seth Rogen nei panni di Matt Remick, nuovo direttore di Continental Studios, una casa di produzione cinematografica in grossa difficoltà.

Nel terzo episodio, Ron Howard scoppia a piangere dopo che il capo dello studio (Rogen) gli rifila una critica tagliente e Howard reagisce lanciandogli il suo famoso cappellino. Nel cast della serie Seth Rogen, Catherine O'Hara, Ike Barinholtz, Chase sui Wonders e Kathryn Hahn. Dopo la fine di Happy Days, serie che l'ha fatto diventare famoso per il ruolo di Richie Cunningham, Ron Howard è passato dietro la macchina da presa e raramente è tornato a recitare.

Seth Rogen e Ron Howard in una scena di The Studio

La sinossi di The Studio spiega la struttura dello show: "Mentre il cinema lotta per restare vivo e rilevante, Matt e il suo team di dirigenti insicuri devono confrontarsi con artisti narcisisti e dirigenti aziendali spietati nella continua e sfuggente ricerca di fare grandi film. Con i loro power suit a coprire un panico costante, ogni festa, visita sul set, scelta di casting, riunione di marketing o cerimonia di premiazione diventa un'occasione per un successo scintillante... o una catastrofe professionale".