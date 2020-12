The Stand: svelati la data di uscita su Starzplay e il trailer italiano della miniserie

Starzplay ha svelato la data di uscita in Europa e America Latina di The Stand, adattamento seriale del classico L'ombra dello scorpione, di Stephen King.

Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha annunciato oggi di aver acquisito l'adattamento di The Stand di Stephen King per la distribuzione internazionale. Svelati il trailer italiano e la data di uscita della miniserie che il 3 gennaio 2021 verrà distribuita in anteprima in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia , Giappone, America Latina, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito. .

The Stand: Jovan Adepo e James Marsden in una foto della serie

The Stand, tratta dal romanzo L'ombra dello scorpione, è la visione apocalittica di Stephen King di un mondo decimato dalla peste e coinvolto in una lotta elementare tra il bene e il male. Il destino dell'umanità è tutto sulle fragili spalle di madre Abagail (Whoopi Goldberg), 108 anni, e di un pugno di sopravvissuti. I loro peggiori incubi sono incarnati da un uomo con un sorriso letale e poteri indicibili: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), l'Uomo Oscuro. The Stand ha un finale differente rispetto al romanzo, scritto dall'autore stesso escluisvamente per questo adattamento.

The Stand: una foto di Whoopi Goldberg

Oltre a Whoopi Goldberg e Alexander Skarsgård, nella serie compaiono anche James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Irene Bedard, Nat Wolff, Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara, Fiona Dourif, Natalie Martinez, Hamish Linklater, Daniel Sunjata e Greg Kinnear.

La serie è prodotta da CBS Studios ed è distribuita a livello internazionale da ViacomCBS Global Distribution Group. Benjamin Cavell è lo showrunner e produttore esecutivo insieme a Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee e Richard P. Rubinstein. Josh Boone è regista e produttore esecutivo del primo episodio e di quello finale. Tra i produttori anche Jake Braver, Jill Killington, Owen King, Knate Lee e Stephen Welke.