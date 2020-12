The Stand: Randall Flagg recluta il suo braccio destro nella prima clip

In attesa del 3 gennaio, quando farà il suo debutto su Starzplay anche in Italia, The Stand celebra l'uscita negli USA con la prima clip che vede il demoniaco Randall Flagg (Alexander Skarsgard) intento a reclutare il suo braccio destro.

Nella clip diffusa da EW, Flagg si dirige verso una cella di prigione dove il piccolo criminale disperato Lloyd Henreid (Nat Wolff) è sopravvissuto mangiando un topo... e nutrendosi del suo sfortunato compagno di cella.

The Stand, Alexander Skarsgård e Natt Wolff

"Questa è una scena di seduzione" spiega lo showrunner Benjamin Cavell. "Ed è stato davvero importante per noi che Flagg fosse attraente - non solo sul piano fisico, ovviamente, è Alexander Skarsgard, quindi sotto quel punto di vista eravamo ben coperti - Ma volevamo che il pubblico fosse messo in condizione di capire il motivo per cui le persone lo seguono. Non volevamo che pensassero solo 'Tutti coloro che sono vulnerabili alla sua influenza devono essere per forza cattivi.'"_

Potete leggere le nostre impressioni in anteprima su The Stand, serie post apocalittica tratta dal capolavoro di Stephen King. L'adattamento televisivo di può contare su un cast stellare composto da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abigail, Alexander Skarsgård che sarà il perfido Randall Flagg, dotato di capacità sovrannaturali e animato dal desiderio di distruzione e caos. Con loro ci saranno anche James Marsden, che sarà Stu Redman, Amber Heard, nei panni di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith e Henry Zaga nella parte di Nick Andros. Dirige Josh Boone.