The Stand: nuovo trailer della miniserie apocalittica firmata da Stephen King (VIDEO)

È stato rilasciato un nuovo trailer di The Stand, la miniserie televisiva che sarà trasmessa da CBS All Access, basata sull'omonimo romanzo di Stephen King.

La piattaforma CBS All Access ha rilasciato un nuovo trailer dell'adattamento in miniserie di The Stand, tratto dall'epico romanzo horror di Stephen King che in Italia è intitolato L'ombra dello scorpione e racconta di una mortale pandemia globale.

Questa volta, il nuovo trailer di The Stand mette in luce la disputa sul destino degli ultimi sopravvissuti sul pianeta, uno scontro tra Madre Abigail, una saggia di 108 anni, interpretata da Whoopi Goldberg, e Randall Flagg, uno dei cattivi più famosi dello scrittore horror, interpretato da Alexander Skarsgård. Entrambi i personaggi attirano seguaci per la lotta finale dell'umanità.

La trama della miniserie The Stand è ambientata nel prossimo futuro, dopo lo sterminio di gran parte della popolazione a causa di un virus da laboratorio, e segue la storia dei pochi immuni alla pandemia alla ricerca di altre persone. In questo viaggio, devono decidere se andare in campagna, dove incontreranno persone timorate di Dio, oppure a Las Vegas, la capitale del peccato, dove l'Anticristo si prepara ad eliminare ciò che resta della civiltà.

Con 10 episodi scritti e diretti da Josh Boone (The New Mutants), la miniserie The Stand adatta l'omonimo romanzo di 1.100 pagine, pubblicato nel 1978, che è uno dei pochi classici di Stephen King che non ha mai avuto una versione cinematografica. La versione di Josh Boone, che sarà diversa da quella già vista nel 1994, è stata approvata da Stephen King che ha scritto un nuovo finale diverso dal libro, appositamente per la nuova produzione.