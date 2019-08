The Stand, Stephen King:"Il finale che avevo in mente da 30 anni"

È stato Stephen King a scrivere l'episodio finale di The Stand e a dare così un finale originale alla serie tv tratta da una delle sue opere più famose, e diverso dal libro.

Lo scrittore è felicissimo per questa nuova esperienza e molto soddisfatto per aver potuto completare, in modo alternativo, L'ombra dello scorpione. Lo ha detto chiaramente tramite un tweet sul suo profilo ufficiale giovedi sera, nel quale ha scritto che "La sceneggiatura dell'ultimo episodio è stata scritta. Sono contento che Josh Bone mi abbia dato la possibilità perchè questo finale l'avevo in mente da 30 anni". Sono state tante le storie di Stephen King che negli anni sono state adattate sul grande schermo. Pet Sematary è arrivata nelle sale statunitensi ad aprile, mentre It: Capitolo 2 sarà pubblicato a settembre in tutti i cinema. Oltre a questi titoli, sono diverse le serie attualmente in fase di lavorazione. Tra queste c'è anche The Stand, basata proprio sul romanzo post-apocalittico di King.

The script for that final episode is written. I was glad Josh Boone gave me the chance, because that final story has been in my mind for 30 years. — Stephen King (@StephenKing) August 2, 2019

Il cast principale di The Stand vedrà schierati James Marsden, Amber Heard, Odessa Young e Henry Zaga. La serie racconta di un mondo sterminato da una pestilenza, che porterà la popolazione sopravvissuta in una lotta tra bene e male. Già in precdenza il romanzo dello scrittore era stato adattato in una serie di quattro puntate uscita nel 1994 e diretta da Mick Garris. In quell'occasione, come spesso accade, King fece un piccolo cameo, interpretando uno dei sopravvissuti. Adesso però tutti i fan dello scrittore aspettano con ansia i nuovi episodi per arrivare a scoprire il finale inedito, che rivelerà ulterori particolari su quanto successo alle persone sopravvisute alla pestilenza.