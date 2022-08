The Spiderwick Chronicles: Christian Slater nel cast della serie Disney+

Christian Slater sarà il principale villain dell'adattamento per Disney+ di The Spiderwick Chronicles, serie tratta dai romanzi della scrittrice statunitense Holly Black.

Christian Slater ha concluso l'accordo per interpretare uno dei principali villain nell'imminente adattamento della serie Disney+ The Spiderwick Chronicles, come conferma Variety.



La serie è stata annunciata per la prima volta come parte del Disney+ Day nel novembre 2021. Basata sui libri per bambini più venduti di Tony DiTerlizzi e Holly Black, The Spiderwick Chronicles segue la famiglia Grace, i fratelli gemelli Jared e Simon, la sorella Mallory e la loro madre Helen, mentre si trasferiscono nella casa del loro triszio e scoprono un mondo di fate che esiste parallelamente al loro.

Christian Slater interpreterà Mulgarath. Il personaggio è descritto come un cattivo con la C maiuscola che fa quello che fanno tutti gli orchi: mangiare le persone. Per giunta, possiede un desiderio insaziabile di nutrirsi e consumare. Mulgarath vuole i segreti contenuti nella Field Guide to the Natural World di Arthur Spiderwick per un piano nefasto che soddisferà la sua fame.

La nuova serie The Spiderwick Chronicles è targata Paramount Television Studios e 20th Television. Aron Eli Coleite sarà lo showrunner e Coleite, Black, DiTerlizzi, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg e Julie Kane-Ritsch saranno i produttori esecutivi. Kat Coiro dirigerà i primi due episodi e si occuperà anche della produzione esecutiva.

La serie delle Cronache di Spiderwick contiene cinque libri, Il libro dei segreti, La pietra magica, Il segreto di Lucinda, L'albero d'argento e L'ira di Mulgarath. Una serie spin-off, intitolata Il Nuovo Mondo - Spiderwick. Le Cronache, è composta da tre romanzi: La creatura delle acque, Un Problema...gigante! e Il Re Drago.

Nel 2008 è stato realizzato un adattamento dei libri in forma di film con Freddie Highmore, Sarah Bolger, Mary-Louise Parker, Martin Short, Nick Nolte and Seth Roge, Spiderwick - Le cronache. Diretto da Mark Waters, il film ha incassato 162,8 milioni di dollari al botteghino e ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica.