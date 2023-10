The Spiderwick Chronicles: Roku salva la serie prodotta per Disney+

La serie The Spiderwick Chronicles, inizialmente prodotta per Disney+, verrà distribuita in streaming da The Roku Channel.

The Spiderwick Chronicles, la serie prodotta da Disney+ che aveva rinunciato al progetto dopo la fine delle riprese, ha trovato una nuova casa.

A distribuire gli episodi sarà The Roku Channel all'inizio del 2024.

L'annuncio del destino della serie

Roku, con un comunicato stampa, ha infatti annunciato di aver ottenuto i diritti in esclusiva per il mercato americano della serie The Spiderwick Chronicles. La prima stagione sarà composta da otto episodi.

Brian Tannenbaum, responsabile dei progetti originali di Roku Media, ha dichiarato che sarà un onore proporre lo show sulla piattaforma, legando il lavoro compiuto dal team creativo e dal cast guidato da Christian Slater e Joy Bryant.

La serie

Basata sugli omonimi bestseller per bambini di Tony DiTerlizzi e Holly Black, la serie live-action The Spiderwick Chronicles segue la famiglia Grace mentre si trasferisce nella sua casa ancestrale, The Spiderwick Estate, e scopre un mondo alternativo di fate.

Le star di Shazam! Jack Grazer, Joy Bryant e Mychala Lee fanno parte del cast insieme a Christian Slater, Lyon Daniels e Noah Cottrell. Grazer darà la voce al marchingegno Thimbletack, mentre Bryant e Lee interpreteranno rispettivamente Helen Grace e Mallory.

Lo showrunner Aron Eli Coleite è produttore esecutivo insieme a Black, DiTerlizzi, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg e Julie Kane-Ritsch. Kat Coiro ha diretto i primi due episodi ed è anche produttrice esecutiva.