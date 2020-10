The Social Network: David Fincher aveva consigliato ad Andrew Garfield di insultare Jesse Eisenberg

The Social Network, il film diretto da David Fincher, ha compiuto dieci anni e per celebrare l'anniversario sono stati condivisi molti aneddoti e segreti dal set, come la richiesta del filmmaker rivolta ad Andrew Garfield di insultare il suo collega Jesse Eisenberg.

Il suggerimento è stato ideato, e poi messo in pratica, per permettere al protagonista di entrare nell'atmosfera necessaria per avvicinarsi alle scene che dovevano girare.

Tra le pagine del magazine Empire si ricorda quello che accadeva sul set di The Social Network su indicazione del regista David Fincher: "Andrew Garfield si cambiava, mettendosi i propri abiti casual, prima di ritornare dietro la telecamera e avvicinarsi a Jesse Eisenberg".

Il giovane attore faceva poi quello che gli era stato chiesto: "Non appena la telecamera stava per iniziare a girare si avvicinava alla star di Zombieland e diceva 'Sei un fottuto idiota e hai tradito il tuo miglior amico. Accettalo'. Era qualcosa di sconvolgente da ascoltare. Aiuta sicuramente con il ciak".

Il reportage relativo al dietro le quinte del film sottolineava: "Dimostrava inoltre la generosità dal punto di vista professionale di Garfield e il buonsenso di Fincher, considerando che l'abuso era legato alle istruzioni del regista, per aiutare Eisenberg a entrare nello stato mentale giusto per la scena".

The Social Network: il capolavoro di David Fincher parla (ancora) di tutti noi

Garfield, parlando della sua esperienza sul set, aveva dichiarato che il regista "ha un gusto impeccabile e userà solo le cose che funzionano. In più è brutale in un modo davvero, davvero positivo".

Il regista aveva invece ribadito che tutte le persone coinvolte nel progetto si erano comportate nel migliore dei modi sul set nonostante le difficoltà nell'affrontare lo script di Aaron Sorkin, contraddistinto da dialoghi molto serrati.

David Fincher aveva aggiunto: "Cerco di trascorrere il più tempo possibile girando. L'idea di realizzare solo tre o quattro ciak... Si tratta piuttosto di una situazione in stile 'No, e questo? Cosa accadrebbe se accadesse questo, o se dicessero la battuta in quel modo?'. E alle volte le persone sono disposte a farlo e altre si trovano in una situazione in stile 'Merda! Non mi ricordo nemmeno il mio nome!'".