The Social Network 2: Aaron Sorkin rivela che l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio l'ha spinto a lavorarci

Aaron Sorkin ha rivelato di essere al lavoro su un possibile sequel di The Social Network, il film che raccontava le origini di Facebook, per affrontare come i social media hanno un impatto sulla democrazia americana.

Lo sceneggiatore ha condiviso l'informazione durante un episodio del podcast The Town, rispondendo alle domande di Matthew Belloni e Peter Hamby.

Le spiegazioni dell'autore

Aaron Sorkin ha accennato al progetto di continuare la storia iniziata in The Social Network raccontando: "Sì, lo sto scrivendo. Dò la colpa a Facebook per il 6 gennaio".

Per ora non è stato però svelato quali eventi saranno nello specifico al centro della trama e se sul grande schermo si assisterà alla ricostruzione dell'attacco al Campidoglio compiuto dai sostenitori di Donald Trump.

Sorkin si è limitato a ricordare: "Dovrete comprare un biglietto".

Aaron ha però ribadito che Facebook ha contribuito, con il suo algoritmo, a promuovere contenuti che dividono, considerando che sono quelli che aumentano il coinvolgimento degli utenti. Lo sceneggiatore ha sottolineato: "Dovrebbe esserci una costante tensione tra le fila di Facebook tra la crescita e l'integrità. Ma non c'è: c'è solo crescita".

Il sequel di The Social Network è ancora nelle primissime fasi dello sviluppo, nonostante da anni si parli della possibilità della sua realizzazione. In precedenza Sorkin aveva raccontato che avrebbe realizzato un secondo film sui social media, solo se David Fincher ne fosse il regista.