The Skywalker Saga: il cofanetto con i 9 episodi della saga in uscita il 4 maggio!

Dopo qualche rinvio, i cofanetti DVD, Blu-ray e 4K con tutti i 9 episodi della saga saranno disponibili dal 4 maggio. Stessa data anche per Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che uscirà in 4 edizioni, compresa una Steelbook.

Gli appassionati di Star Wars potranno presto veder soddisfatte le loro attese. Dopo qualche rinvio, ora c'è la data dell'uscita homevideo non solo per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma anche per la fantastica The Skywalker Saga, il cofanetto con tutti i nove film della serie (esclusi gli spin-off). La data tanto attesa è quella del 4 maggio. Questi cofanetti saranno disponibili in DVD, Blu-ray e 4K UHD: quest'ultimo box, visto che ogni film avrà tre dischi (uno per la versione 4K, uno per la versione Blu-ray e uno per gli extra), avrà dunque la bellezza di 27 dischi. Nei tre eleganti cofanetti da collezione ci sarà anche un libro illustrato con litografie iconiche.

Ma come detto dal 4 maggio, dunque, sarà innanzitutto anche l'episodio 9 della saga, ovvero Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che uscirà in ben quattro edizioni: non solo quelle tradizionali in DVD, Blu-ray, 4K UHD, ma anche quella in una fantastica Steelbook contenente la versione 3D.