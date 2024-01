The Shrouds: la prima foto del nuovo film di David Cronenberg

David Cronenberg è ritornato alla regia con The Shrouds e online è stata condivisa la prima foto ufficiale del film.

Lo scatto è stato pubblicato dalla rivista Cahiers du cinéma, come riporta il sito Bloody Disgusting.

La foto del lungometraggio

La prima immagine di The Shrouds mostra i personaggi interpretati da Vincent Cassel e Diane Kruger, oltre il cimitero al centro della storia.

La trama della nuova opera di David Cronenberg anticipa che al centro degli eventi ci sarà Karsh, un uomo di affari innovativo e un vedovo in lutto, che costruisce uno strumento unico per entrare in connessione con i morti mentre ci si trova all'interno di una tomba. Un controverso cimitero, inoltre, permette a lui e ai suoi clienti di osservare le persone amate che sono morte mentre si decompongono. Mentre sta per ottenere il successo internazionale, il cimitero di Karsh diventa vittima dei vandali e quasi distrutto.

Tra le tombe distrutte c'è anche quella di sua moglie. L'uomo inizia quindi a cercare il colpevole e, nel farlo, deve rivalutare i suoi affari, il suo matrimonio e la fedeltà che prova nei confronti del ricordo di sua moglie, oltre a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

David Cronenberg: le ossessioni di un canadese normale

Nel cast ci sono anche Guy Pearce, Sandrine Holt, Elizabeth Saunders, Jennifer Dale, Eric Weinthal, e Steve Switzman.