Humane: Caitlin Cronenberg sulle orme del padre David nel trailer del suo primo horror

Caitlin Cronenberg ha debuttato alla regia di Humane, seguendo così le orme del padre David e del fratello Brandon con un nuovo "eco-thriller" dal sapore distopico, di cui vediamo oggi il primo trailer ufficiale.

Humane è un thriller familiare con Peter Gallagher nei panni di un patriarca il cui piano di suicidarsi fallisce, lasciando i figli (Jay Baruchel ed Emily Hampshire) a lottare per la propria sopravvivenza.

La trama

Secondo la sinossi ufficiale, infatti, Humane si svolge nell'arco di una sola giornata, mesi dopo che un collasso ecologico globale ha costretto i leader mondiali a prendere misure estreme per ridurre la popolazione terrestre. In una ricca enclave, un giornalista appena andato in pensione ha invitato a cena i suoi figli per annunciare la sua intenzione di arruolarsi nel nuovo programma di eutanasia della nazione. Ma quando il piano del padre va terribilmente storto, le tensioni si accendono e tra i figli scoppia il caos.

Cronenberg ha dichiarato in esclusiva a IndieWire che Humane è stato il suo debutto ideale alla regia perché la sceneggiatura si sposava bene con la sua sensibilità cinematografica.

"Non è un vero e proprio horror"

"Aveva umorismo e oscurità e sembrava attuale pur essendo essenzialmente un dramma familiare", ha dichiarato Cronenberg. "Michael [Sparaga] è uno scrittore brillante e sapevo che sarebbe stato fantastico collaborare con lui in questo processo. Non lo considero un film horror vero e proprio, perché non rientra necessariamente nella definizione classica di horror. Mi piace pensare che sia un film di genere diverso o un 'thriller familiare'. I personaggi hanno così tanti livelli di lettura che sapevamo che avrebbero attirato un cast brillante, e tutto è andato bene".

Humane uscirà il 26 aprile in alcune sale selezionate negli Stati Uniti per poi approdare in streaming su Shudder il 26 luglio successivo.

Gli altri Cronenberg

Come Caitlin, anche il fratello Brandon Cronenberg è uno stimato regista e ha già diretto tre lungometraggi: Antiviral, Possessor e il più recente Infinity Pool uscito nel 2023 e accolto da recensioni generalmente positive.

David Cronenberg: concluse le riprese del suo nuovo film, The Shrouds

Per quanto riguarda il più celebre David Cronenberg, il grande regista dovrebbe presentare The Shrouds al Festival di Cannes, tornando così alla regia appena due anni dopo Crimes of the Future, con cui è tornato al cinema otto anni dopo il precedente Maps to the Stars.