David Cronenberg: concluse le riprese del suo nuovo film, The Shrouds

David Cronenberg ha celebrato a Toronto la fine delle riprese di The Shrouds, il suo nuovo horror che vanta un super cast composto dalle star Vincent Cassel, Guy Pearce e Diane Kruger.

Come rivela Collider, al momento non ci sono notizie su date di uscita, trailer o ulteriori informazioni su cosa aspettarsi dalla pellicola di cui per ora è stata diffusa solo una breve sinossi in cui si legge: "Karsh, ingegnoso uomo d'affari e vedovo in lutto, costruisce un dispositivo per connettersi con i morti all'interno di una bara".

Secondo quanto riferito, a interpretare Karsh sarà proprio Vincent Cassel, inventore di un dispositivo che lo aiuta a creare un cimitero dove i visitatori possono osservare la decomposizione dei corpi dei loro cari. L'uomo inizia a vedere con occhio diverso la sua invenzione quando le persone iniziano a vandalizzare le tombe, compresa quella di sua moglie.

Oltre a Cassel, nel progetto troviamo Guy Pearce e Diane Kruger, che ha sostituito Léa Seydoux, scelta in precedenza per recitare nel film diretto da Cronenberg.