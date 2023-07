The Shrouds: Diane Kruger avrà tre ruoli nel film di David Cronenberg

Diane Kruger farà parte del cast del nuovo film diretto da David Cronenberg, progetto intitolato The Shrouds, e l'attrice ha svelato qualche dettaglio del suo impegno sul set.

Il regista ottantenne ha già anticipato che il lungometraggio sarà vicino al genere horror e l'attrice ha sostituito Léa Seydoux tra gli interpreti.

I primi dettagli del film

The Shrouds avrà come star anche Vincent Cassell e Guy Pearce.

Diane Kruger, intervistata da So Film, ha dichiarato che avrà tre ruoli nel lungometraggio di David Cronenberg: quello della moglie del personaggio affidato a Cassel, della sorella della moglie, e di un "avatar, una specie di assistente personale".

David Cronenberg: i suoi migliori film, fra body horror e storie di violenza

Il film racconterà la storia di Karsh, un uomo di affari innovativo e un vedovo in lutto, che costruisce uno strumento unico per entrare in connessione con i morti mentre ci si trova all'interno di una tomba. Un controverso cimitero, inoltre, permette a lui e ai suoi clienti di osservare le persone amate che sono morte mentre si decompongono. Mentre sta per ottenere il successo internazionale, il cimitero di Karsh diventa vittima dei vandali e quasi distrutto.

Tra le tombe distrutte c'è anche quella di sua moglie. L'uomo inizia quindi a cercare il colpevole e, nel farlo, deve rivalutare i suoi affari, il suo matrimonio e la fedeltà che prova nei confronti del ricordo di sua moglie, oltre a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.