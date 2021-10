The Sex Lives Of College Girls: il trailer della serie HBO con la sorella di Timothee Chalamet

Nel trailer della serie HBO The Sex Lives Of College Girls facciamo la conoscenza delle quattro protagoniste interpretate da Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp e Alyah Chanelle Scott.

HBO Max ha svelato il trailer dell'attesa serie The Sex Lives of College Girls, che vede tra le interpreti anche Pauline Chalamet, sorella di Timothee Chalamet. I primi due episodi dello show approderanno in streaming il 18 novembre. Altri tre episodi seguiranno il 25 novembre e il 2 dicembre, mentre l'uscita due due episodi finali è prevista per il 9 dicembre.

Come mostra il trailer, introdotto dalla creatrice della serie Mindy Kaling, "nessuna regola, nessun rimpianto" è il motto delle quattro compagne di stanza al college al centro di The Sex Lives of College Girls, alle prese con lo studio, la vita nel campus e i loro ormoni. A interpretare le quattro coinquiline sono Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp e Alyah Chanelle Scott.

The Sex Lives of College Girls nasce dalla mente di Mindy Kaling e Justin Noble e segue quattro giovani donne che si ritrovano compagne di stanza nel prestigioso Essex College, in New England. Sebbene provengano da ambienti diversi e siano descritte come "un fascio di contraddizioni e ormoni", uniranno le forze per ambientarsi in una realtà completamente diversa da quella a cui erano abituate.

Timothee Chalamet; sua sorella Pauline sarà protagonista di The Sex Lives of College Girls

"Immagino di essere interessata alle giovani donne e alle loro pulsioni sessuali più di quanto pensassi", ha dichiarato Mindy Kaling durante il Television Critics Association tour. "Una cosa che accomuna molti dei miei spettacoli e progetti sono le giovani donne che hanno grandi personalità e grandi ambizioni. In una serie tradizionale potrebbe esserci un personaggio del genere, ma io volevo mostrare quattro giovani donne che entrano nella vita con un punto di vista davvero forte".

Fanno parte del cast di The Sex Lives of College Girls anche Midori Francis, Gavin Leatherwood, Chris Meyer, Ilia Isorelýs Paulino, Lauren Spencer e Renika Williams. Mindy Kaling e Justin Noble hanno firmato il primo episodio, e sono produttori esecutivi dello show insieme ad Howard Klein. Noble sarà anche showrunner. La serie è prodotta da Kaling International e 3 Arts Entertainment in associazione con Warner Bros. Television.