The Sex Lives of College Girls 3, Reneé Rapp abbandona il cast e ingaggia un avvocato: 'Guerra di ego'

La terza stagione di The Sex Lives of College Girls sarà molto diversa in quanto è stato annunciato che Reneé Rapp lascerà il suo ruolo di series regular.

La Rapp riprenderà il ruolo di Leighton Murray in "alcuni episodi" della terza stagione di The Sex Lives of College Girls, prima di lasciare del tutto la serie. L'attrice ha recentemente lanciato la sua carriera musicale, pubblicando il suo primo EP Everything to Everyone nell'autunno del 2022. Il suo album di debutto, Snow Angel, uscirà in agosto, prima di un tour internazionale.

La terza stagione di The Sex Lives of College Girls non sarà l'ultima interpretazione sullo schermo della Rapp, che riprenderà il ruolo di Regina George nella versione cinematografica di Mean Girls: The Musical.

"The Sex Lives of College Girls mi ha portato a Los Angeles e mi ha fatto conoscere alcune delle mie persone preferite. Due anni e mezzo dopo - mi ha dato voi e questa comunità", ha scritto Rapp sui social media a proposito del suo addio alla serie.

"Grazie a Mindy, Justin e a tutti quelli di Max per aver creduto in me. Un sacco di lavoro queer viene sminuito - ma interpretare Leighton ha cambiato la mia vita. Amo chi sono 10 volte di più rispetto a prima di conoscerla. Spero che abbia dato a tutti voi un po' di questo. È una parte così piccola in termini di rappresentazione, ma anche le parti più piccole contano. Non sarei nemmeno la metà della persona che sono senza di lei e senza di voi. Amo quella stronza più di quanto immaginiate. Sono così eccitata per questa stagione e non vedo l'ora di farvi vedere cosa abbiamo in serbo per lei e per le ragazze".

Sembra però che Rapp abbia dovuto ingaggiare un avvocato per abbandonare lo show. Una fonte informata afferma che: "Entrambe le parti hanno lavorato per risolvere le cose. Ci sono molti ego in gioco".

La rivincita delle bionde 3: Mindy Kaling rivela perché richiede così tanto tempo per essere realizzato

Un altro insider ha insistito sul fatto che non ci sono stati problemi - guidati dall'ego o meno - tra la Rapp e Mindy Kaling, ma ha confermato che la Rapp, che nella serie di successo interpreta la studentessa Leighton Murray, dichiaratamente gay, ha annunciato un grande tour musicale senza avere il permesso del suo capo.